في مواجهة نارية.. ليفربول وباريس سان جيرمان يلتقيان بدوري الأبطال

نواف السالم(صدى):

يشهد ملعب ” أنفيلد رود ” الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، مواجهة نارية بين نادي ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال أوروبا؛ فيما حقق كلاهما العلامة الكاملة في المباريات الخمس الأولى في دوري بلادهما.

ويتطلع باريس سان جيرمان إلى إحراز لقبه الأول بالبطولة، بينما يسعى ليفربول لتحقيق لقبه السادس والأول منذ 2005؛ فيما كان ” الريدز ” قريبًا من معانقة اللقب القاري الموسم الماضي، لكنه سقط في النهائي أمام ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف لهدف.

وسيواجه يورجن كلوب، مدرب ليفربول، مواطنه مدرب سان جيرمان توماس توخيل الذي خلفه في تدريب بروسيا دورتموند الألماني في صيف 2015، لدى انتقال الأول الى تدريب الفريق الإنجليزي؛ حيث يملك توخيل قوة هجومية ضاربة بقيادة نيمار ومبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني، إلى جانب الأرجنتيني أنخل دي ماريا، والألماني يوليان دراكسلر، وصانع الألعاب أدريان رابيو، والإيطالي ماركو فيراتي.

ويملك ” كلوب ” الثلاثي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه والبرازيلي فيرمينو الذي سجل كل منهم 10 أهداف في المسابقة القارية الموسم الماضي، وساهموا بشكل كبير في بلوغ فريقهم النهائي.