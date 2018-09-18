تعيين 121 معيدا ومعيدة على رتبة محاضر في جامعة الملك سعود

محمد السعران(صدى):

اعتمد مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر مؤخراً تعيين 121 معيداً ومعيدة على رتبة محاضر والموضحة أسماؤهم على موقع عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإلكتروني.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين الدكتور أحمد العامري أن اللجنة أنهت محضر اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين من المستحقين والمستحقات من المعيدين والمعيدات بالجامعة للتعيين على وظيفة محاضر وفقاً لآلية التعيين المعتمدة من قبل اللجنة والتي تشمل جميع النقاط المكتسبة خلال العمل على وظيفة معيد وهي أقدمية الحصول على درجة الماجستير(70) نقطة ويكون السقف (10) سنوات وأقدمية البدء في برنامج الدكتوراه (30) نقطة ويكون السقف (4) سنوات؛ مشيراً إلى أنه لن يتم إصدار قرارات التعيين إلا بعد ورود توصيات مجالس الأقسام والكليات المختصة.