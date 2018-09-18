روسيا تهاجم الاحتلال الإسرائيلي بعد إسقاط طائرتها بالبحر المتوسط

موسكو(صدى):

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي تسبب في إسقاط طائرتها المفقودة في البحر المتوسط، وذلك لأن طائرات إسرائيلية كانت تغير على أهداف في مدينة اللاذقية الساحلية؛ مما أدى إلى إسقاطها بواسطة المضادات الجوية للجيش السوري.

أوضحت وزارة الدفاع الروسية إن: ” الطيارين الإسرائيليين خلقوا وضعًا خطرًا، ودفعوا الطائرة الروسية للطيران في مسار أنظمة الدفاع الجوي السورية ” ، مؤكدةً أن 15 عسكريًا روسيًا لقوا مصرعهم بسبب أفعال إسرائيل غير المسؤولة.

وقالت أن الوقت لم يكن كافيًا لإبعاد الطائرة عن دائرة الخطر، رغم تحذير إسرائيلي من ” عملية مزمعة ” قبل دقيقة واحدة من تنفيذها؛ فيما كانت قاعدة ” حميميم ” الجوية في سوريا قد أعلنت أنها فقدت، مساء الاثنين، الاتصال مع طائرة استطلاع روسية ” إيل -20 ” وعلى متنها 14 عسكريًا.