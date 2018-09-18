بالصور.. اندلاع حريق بمركبتين داخل إحدى الورش في شقراء

نايف السالم(صدى):

شهد حي ” الصناعية ” بشقراء، حريق نشب في مركبتين من نوع مرسيدس ” رأس تريلا ” داخل إحدى الورش، ونجحت فرق الدفاع المدني في إخماد الحريق.

وبالتطرق للتفاصيل، وقع الحريق نتيجة أعمال الصيانة بإحدى المركبتين، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، واقتصر الحريق على مقدمة المركبة وأجزاء من الموقع.

وسلمت إدارة الدفاع المدني الموقع والمركبات لمالكها، بعد إنهاء الإجراءات اللازمة.