” صدى ” تكشف حقيقة فيديو تحرش امرأة بعامل مغسلة والاعتداء عليه
نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة تتحرش بوافد من جنسية آسيوية يعمل في مغسلة، وأشيع أن الحادثة وقعت في المملكة.
وتكشف لـ ” صدى ” أن الحادثة وقعت الشهر الماضي في البحرين، وتعود تفاصيلها إلى أن المجني عليه عامل آسيوي فوجئ أثناء تواجده في مقر عمله بالمغسلة بدخول سيدة منقبة للمحل، والتي طلبت منه شرب القليل من الماء، فاستجاب لطلبها وأعطاها الماء.
بعد ذلك طلبت منه الدخول إلى دورة المياه، فأشار إليها بعدم توافر دورة مياه في المحل الصغير، وفي تلك اللحظة تفاجأ بها تقترب منه وتدخل إلى منطقة عمله وألصقت جسمها به واحتضنته وبدأت بتلمس مناطق حساسة في جسده، مؤكدا أنه شعر بيدها تصل إلى محفظة نقوده الموضوعة في جيب البنطال الخلفي.
وأثناء ذلك عرضت عليه نفسها مقابل المال؛ حتى لا ينتبه لوصول يدها إلى محفظة نقوده، والتي تمكنت بالنهاية من سرقتها منه، مؤكدا احتواءها على مبلغ 8 دنانير فقط، فتجمد في موقعه لا يعرف ماذا يصنع معه خصوصا وأنها ذات بنية أضخم منه، وعندما خرجت من المحل أبلغ كفيله مباشرة بتعرضه للسرقة والاعتداء من قبل السيدة المنقبة، والذي بدوره أبلغ مركز الشرطة بالواقعة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33705 ] نشر منذ 2 ساعتين
بصراحة يوم شفت المقطع
تمنين أني مكان الهندي
علشان
أحطها في الغسالة وأغسلها وأنشفها
مزبوووووووووط
وأعلقها على حبل الغسيييييييييل😡
احمد[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 2 ساعتين
لانه خواف
لواني مكانه اعطيها كف يشلع ضروسها
معلمة[ عدد التعليقات: 746 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايسخط علينا
ممكن يكون رجال
ريم العوفي[ عدد التعليقات: 378 ] نشر منذ 2 ساعتين
صح كلامك ممكن يكون رجال ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33705 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا يامعلمة
مو رجال
أنا شاهدت المقطع كامل
البارح
معلمة[ عدد التعليقات: 746 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله ونعم الوكيل في الناس القذرة
الله يهديهم ويردهم إليه أو ياخذهم أخذ عزيز مقتدر
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2552 ] نشر منذ 1 ساعة
اعلام ايران وقطر واذنابهم هم من يروج لمثل هذي
المقاطع …. قبحهم الله .
منصور[ عدد التعليقات: 319 ] نشر منذ 1 ساعة
وما خفي كان اعظم
التوسع في توظيف البنات امر جيد ولاكن وين المشكله ..
1- الاجانب قامو بترحيل زوجاتهم للاعباء من رسوم المرافقين يعني قلبنا البلد( عزبه) ووضعنا …! مع ال…! في قفص
وطبعا اصبحت السعوديه هدف اول لكل صعلوك بل والله انهم يعلنونها امامنا بدون تردد للزواج منها باي ثمن من اجل امل الجنسيه او اقامه دائمه تحت مسمى زوج مواطنه وقد وقفت على اكثر من 4 حالات بنفسي في خلال ال4 اشهر الماضيه ..
2- البنت االهبلا تتعرض للتحرش وتسكت لخوفها من اهلها من منعها من العمل
3- البنت الهبلا تتعرض للتحرش من قبل السائق ونفس السبب
4- البنت هي السبب في التحرش فلو لم تتزين وتتمرقع فسوف تحترم
انا اعن نفسي (لوفكرت) اني ارتبط من اساسه بفتاه مما شاهدت في سنواتي العجاف في الشركات فلن ارتبط بفتاة سبق وعملت باي عمل مهما كان طبعا (لن اعمم) فيه فتيات شريفات والله لو وضعتها بين الف رجل ولاكن لن ادخل في شختك بختك ..
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31387 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله المستعان
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19657 ] نشر منذ 47 دقيقة
شفت المقطع هاي حراميه واتضح ان العامل خايف منها فلتصقت به لسرقته وخرجت
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33705 ] نشر منذ 41 دقيقة
ههههه
طيب طيب🤗
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4476 ] نشر منذ 37 دقيقة
الحرامي (و) يخترعون اي شي في سبيل الوصول للهدف وبأي طريقه ممكنه
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 521 ] نشر منذ 34 دقيقة
والله مسكينة محرومة طيب
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 521 ] نشر منذ 26 دقيقة
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ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 521 ] نشر منذ 22 دقيقة
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اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1529 ] نشر منذ 16 دقيقة
القرني كلنا شفنا المقطع كامل وبالاماريه جزءين
ايش الدليل واللي اثبت لك بالمقطع انها فعلا امرأه
ممكن فعلا مثل ماقالت المعلمه يجوز يكون رجال لابس عبايه ونقاب
تلاقيه ايراني او قطري ذو البشره البيضاء والناعمه اللي ماتفرق بشرتهم عن بشرة النساء الله لايبلانا
والا اتوقع لو فعلا امرأه تستحي او تخاف من الهندي خاصه انه اجنبي وممكن يكون متغرب سنين عن اهله
ف والله ما لراح يوفرها لو يعطيها كل شي معاه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33705 ] نشر منذ 3 دقائق
طيب خلاص
رجال رجال
ولاتزعلون🙂