” صدى ” تكشف حقيقة فيديو تحرش امرأة بعامل مغسلة والاعتداء عليه

نايف السالم(صدى):

نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة تتحرش بوافد من جنسية آسيوية يعمل في مغسلة، وأشيع أن الحادثة وقعت في المملكة.

وتكشف لـ ” صدى ” أن الحادثة وقعت الشهر الماضي في البحرين، وتعود تفاصيلها إلى أن المجني عليه عامل آسيوي فوجئ أثناء تواجده في مقر عمله بالمغسلة بدخول سيدة منقبة للمحل، والتي طلبت منه شرب القليل من الماء، فاستجاب لطلبها وأعطاها الماء.

بعد ذلك طلبت منه الدخول إلى دورة المياه، فأشار إليها بعدم توافر دورة مياه في المحل الصغير، وفي تلك اللحظة تفاجأ بها تقترب منه وتدخل إلى منطقة عمله وألصقت جسمها به واحتضنته وبدأت بتلمس مناطق حساسة في جسده، مؤكدا أنه شعر بيدها تصل إلى محفظة نقوده الموضوعة في جيب البنطال الخلفي.

وأثناء ذلك عرضت عليه نفسها مقابل المال؛ حتى لا ينتبه لوصول يدها إلى محفظة نقوده، والتي تمكنت بالنهاية من سرقتها منه، مؤكدا احتواءها على مبلغ 8 دنانير فقط، فتجمد في موقعه لا يعرف ماذا يصنع معه خصوصا وأنها ذات بنية أضخم منه، وعندما خرجت من المحل أبلغ كفيله مباشرة بتعرضه للسرقة والاعتداء من قبل السيدة المنقبة، والذي بدوره أبلغ مركز الشرطة بالواقعة.