الإعلان عن أسماء المرشحين لوظائف الجامعة الإسلامية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الجامعة الإسلامية عن اعتماد مدير الجامعة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي أسماء المرشحين على وظائف المراتب ” السادسة والخامسة والرابعة والثالثة والثانية وفني طوارئ ” .

ودعت الجامعة المرشحين الموضحة أرقام سجلاتهم المدنية بالرابط؛ لمراجعة قسم بإدارة شؤون هيئة التدريس والموظفين؛ لاستكمال مسوغات التعيين، ابتداءً من يوم الثلاثاء 1440/01/08هـ.

ومن لم يراجع خلال خمسة عشر يومًا، سيتم استبعاده ويؤخذ الاسم الذي يليه في الترتيب وعلى جميع المرشحين إحضار أصول الشهادات المطلوبة وصورة مصدقة منها والهوية الوطنية وصور شخصية.

ولمعرفة الأرقام يتم الدخول على الرابط التالي:هنا