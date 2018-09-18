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10 وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالجبيل

10 وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالجبيل
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الهيئة الملكية بالجبيل، باب التقديم على 10 وظائف شاغرة للرجال، بدءً من الآن وينتهي في تاريخ 26/9/2018م.

وأوضحت الهيئة أن الوظائف متاحة لحملة الدبلوم والشهادة المتوسطة ” الكفاءة “؛ للعمل في القطاع الخاص بعدة شركات من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية.

وأضافت أن الوظائف تحت المسميات التالية:
– سكرتير (وظيفتان).
– حاسب كميات (وظيفة واحدة).
– ممرض عام (وظيفتان).
– ضابط اتصال (وظيفتان).
– حارس (العدد 3 وظائف).

كما أشارت إلى أنه يتم التقديم على الوظائف من خلال الرابط التاليهنا


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