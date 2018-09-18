10 وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الهيئة الملكية بالجبيل، باب التقديم على 10 وظائف شاغرة للرجال، بدءً من الآن وينتهي في تاريخ 26/9/2018م.

وأوضحت الهيئة أن الوظائف متاحة لحملة الدبلوم والشهادة المتوسطة ” الكفاءة “؛ للعمل في القطاع الخاص بعدة شركات من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية.

وأضافت أن الوظائف تحت المسميات التالية:

– سكرتير (وظيفتان).

– حاسب كميات (وظيفة واحدة).

– ممرض عام (وظيفتان).

– ضابط اتصال (وظيفتان).

– حارس (العدد 3 وظائف).

كما أشارت إلى أنه يتم التقديم على الوظائف من خلال الرابط التاليهنا