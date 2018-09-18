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بالصور.. واقعة غريبة لطفل يولد بـ 4 أرجل وعضوين تناسليين

بالصور.. واقعة غريبة لطفل يولد بـ 4 أرجل وعضوين تناسليين
نيودلهي(صدى):

شهدت غوراكبور في منطقة أوتار براديش شمال الهند، واقعة غريبة لطفل يولد بـ 4 أرجل وعضوين تناسليين؛ حيث سيحتاج الطفل إلى إجراء عملية جراحية في مستشفى بمدينة ” لكناو ” القريبة.

وأصيب الجميع بصدمة لدى رؤية الطفل، كما تفاجأ الطبيب الخاص بعملية الولادة برؤية ما حدث، لافتًا إلى إن الصبي سيحتاج إلى نقله لمستشفى أكبر لتلقي العلاج.

وأوضح الأطباء، أن الحالة ربما تكون ناتجة عن توأم طفيلي، إذ يعلق جزء من التوأم الملتصق الذي لم يتطور بشكل كامل إلى جنين؛ حيث يتطلب ذلك عملية جراحية لإزالة النمو الزائد.


8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 378 ] نشر منذ 2 ساعتين

سبحان الله
ولله في خلقه شؤون .

[ عدد التعليقات: 33705 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههه ههههههههه
ذكرني بقصة قديمة
في كتاب قديم
لقرية في قادم الأزمان
أسمها قرية ال ابوعضوين😂😉
مالكم في الطويلة لأني لو أحكي لكم القصة
أبتعرض لهجوووم شرس😂😂😂
بس أن وحده تزوجت وحدن منهم
وقاعدة تدور طول اليل😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 5440 ] نشر منذ 2 ساعتين

سبحان الله الخالق *** سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم **!!

[ عدد التعليقات: 721 ] نشر منذ 2 ساعتين

سبحان الله

[ عدد التعليقات: 4476 ] نشر منذ 13 دقيقة

في الغالب ان العضو الزائد لاقيمة له ولا فيه حركه كالاصبع السادس في اليد او الرجل عندما يكون لدى البعض يكون صغير ولاصق في الاخر -والله اعلم-

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