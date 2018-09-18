بالصور.. واقعة غريبة لطفل يولد بـ 4 أرجل وعضوين تناسليين

نيودلهي(صدى):

شهدت غوراكبور في منطقة أوتار براديش شمال الهند، واقعة غريبة لطفل يولد بـ 4 أرجل وعضوين تناسليين؛ حيث سيحتاج الطفل إلى إجراء عملية جراحية في مستشفى بمدينة ” لكناو ” القريبة.

وأصيب الجميع بصدمة لدى رؤية الطفل، كما تفاجأ الطبيب الخاص بعملية الولادة برؤية ما حدث، لافتًا إلى إن الصبي سيحتاج إلى نقله لمستشفى أكبر لتلقي العلاج.

وأوضح الأطباء، أن الحالة ربما تكون ناتجة عن توأم طفيلي، إذ يعلق جزء من التوأم الملتصق الذي لم يتطور بشكل كامل إلى جنين؛ حيث يتطلب ذلك عملية جراحية لإزالة النمو الزائد.