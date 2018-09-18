بالصور.. واقعة غريبة لطفل يولد بـ 4 أرجل وعضوين تناسليين
شهدت غوراكبور في منطقة أوتار براديش شمال الهند، واقعة غريبة لطفل يولد بـ 4 أرجل وعضوين تناسليين؛ حيث سيحتاج الطفل إلى إجراء عملية جراحية في مستشفى بمدينة ” لكناو ” القريبة.
وأصيب الجميع بصدمة لدى رؤية الطفل، كما تفاجأ الطبيب الخاص بعملية الولادة برؤية ما حدث، لافتًا إلى إن الصبي سيحتاج إلى نقله لمستشفى أكبر لتلقي العلاج.
وأوضح الأطباء، أن الحالة ربما تكون ناتجة عن توأم طفيلي، إذ يعلق جزء من التوأم الملتصق الذي لم يتطور بشكل كامل إلى جنين؛ حيث يتطلب ذلك عملية جراحية لإزالة النمو الزائد.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4331 ] نشر منذ 2 ساعتين
ي الله
ريم العوفي[ عدد التعليقات: 378 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله
ولله في خلقه شؤون .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33705 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههه ههههههههه
ذكرني بقصة قديمة
في كتاب قديم
لقرية في قادم الأزمان
أسمها قرية ال ابوعضوين😂😉
مالكم في الطويلة لأني لو أحكي لكم القصة
أبتعرض لهجوووم شرس😂😂😂
بس أن وحده تزوجت وحدن منهم
وقاعدة تدور طول اليل😂😂😂😂😂
رااايق[ عدد التعليقات: 5440 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله الخالق *** سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم **!!
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33705 ] نشر منذ 2 ساعتين
وين راح تعليقي😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابن البلد[ عدد التعليقات: 721 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4476 ] نشر منذ 13 دقيقة
في الغالب ان العضو الزائد لاقيمة له ولا فيه حركه كالاصبع السادس في اليد او الرجل عندما يكون لدى البعض يكون صغير ولاصق في الاخر -والله اعلم-
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31387 ] نشر منذ 8 دقائق
سبحان الله العظيم يخلق ما يشاء