بالصور.. الدموع تغلب نبيلة عبيد عند حضورها إعادة عرض فيلم ” الآخر “

القاهرة(صدى):

دخلت الفنانة المصرية الكبيرة نبيلة عبيد، في نوبة من البكاء، عند حضورها إعادة عرض فيلمها الشهير ” الآخر ” ، للمخرج الراحل يوسف شاهين، وذلك ضمن عرض مجموعة من الأعمال المرممة له، بإحدى دور السينما بوسط العاصمة المصرية القاهرة.

جاء ذلك بعد مرور 19 عامًا على عرض الفيلم، حيث لم تستطع ” عبيد ” السيطرة على دموعها التي انهمرت منها لحظة دخولها قاعة عرض الفيلم، والذي أعاد إليها ذكريات العرض الأوّل للفيلم، الذي أحدث ضجة كبيرة بعد عرضه في عام 1999م.

واستقبل الجمهور الفنانة المصرية بترحيب واسع وحفاوة كبيرة، ثم تحدثت ” عبيد “، خلال ندوة بعد العرض، عن ذكرياتها مع المخرج الراحل قائلة: ” اشتقت ل‍يوسف شاهين ” .

وكشفت نبيلة عبيد عن مطاردتها ليوسف شاهين في بداياتها الفنية، لرغبتها في العمل معه، مبينة أنها قالت له: ” هقتلك لو مشتغلتش معاك ” ، حيث كان التعاون معه حلمًا لفنانات جيلها.

وأضافت ” عبيد ” خلال الندوة، أنها كانت تحافظ على مواعيدها خلال تصويرها فيلم ” الآخر ” ، وذلك بعد علمها بأن ” عدم الالتزام بالمواعيد ” هو أكثر ما يغضب المخرج الراحل.