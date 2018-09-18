البنوك القطرية تواجة أزمة مالية بعد إنخفاض الودائع

طلال الضوي(صدى):

سجلت إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي القطري إنخفاضًا بنهاية أغسطس الماضي، حيث وانخفضت إلى 807.3 مليار ريال وبنسبة 0.8% على أساس شهري.

وعن الودائع الحكومية والتي تتضمن ودائع القطاع العام بنهاية أغسطس، فقد بلغت نحو 302 مليار ريال مقارنةً بنحو 306.5 مليار ريال بنهاية شهر يوليو 2018.

من الجدير بالذكر أنه سبق وتراجعت نسبته لـ 1.5%، بينما حافظت ودائع القطاع الخاص عند مستويات شهر يوليو الماضي عند 480 مليار ريال.