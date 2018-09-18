بالفيديو.. أسباب الصداع النصفى وطرق علاجه

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

الصداع النصفى من الإصابات المزعجة التي لها آلام شديدة، وأسبابها عديدة، وللأسف تؤثر على صاحبها بشكل سلبى، ليبحث عن أفضل أنواع المسكنات.

وعرض برنامج ” صحتين ” المذاع على قناة ” TeN ” ، أسباب الصداع النصفى وطرق علاجه.

وقالت كريس نصراني خبيرة التغذية العلاجية ، إن الكثير من الرجال والسيدات يعانون من الصداع النصفي ، وهو متعب جداً ، لأنه يضغط على جانب واحد من الراس ويٌسبب الغثيان والتحسس من الضوء والصوت .

وتابعت كريس ، وحتى الآن لا يوجد علاج أكيد للصداع النصفي ، ولكن هناك علاجات فقط تٌخفف من حدية هذا الصداع ، وهناك أيضا أطعمة تخفف من الصداع وتزيله ، فيما هناك أطعمة تزيد من حدة الصداع النصفي ، منها الأطعمة المالحة كالجبن القديمة ، وأنواع من اللانشون ، وأيضا تناول كمية كبيرة من الكافيين تزيد من الصداع النصفي ، وإذا أراد المريض التخفيف من الصداع عليه التخفيف من هذه الأطعمة .

وأضافت ، ومن الأطعمة التي تخفف من نوبات الصداع النصفي ، الخضروات والفاكهة ، والسمك مثل سمك السالمون ، كما يجب على المريض تناول الكثير من المياه .