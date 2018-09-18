رجل يغتصب سائحة ويشوه وجهها

أنقرة(صدى):

قام رجل في جنوب غرب تركيا بالاعتداء على سائحة بريطانية تُدعى إيما لويز اعتداء وحشي؛ إلى الحد الذي جعل ملامحها تتغير فلم تستطع والدتها وشقيقتها التعرف عليها.

وبالتطرق للتفاصيل، قالت ” إيما ” أنها التقيته في ملهى ليلي وأخبرته أنه يستطيع النوم على الأريكة في شقتها؛ لأنه أخبرها أنه ليس لديه مكان يذهب إليه، مضيفة: ” لقد اعتدى علي جنسيا بينما كنت نائمة ” .

وقالت ” إيما” : ” حتى أمي وأختي لم تتمكنا من التعرف إلي ” ، مشيرة إلى أنها لا تستطيع العودة لبريطانيا؛ لأن الأطباء الأتراك حذروها من أن وضعها الصحي حرج، وتحتاج تلقي العلاج لفترة طويلة.

يُذكر أن الشرطة التركية اعتقلت الرجل في وقت لاحق في فندق ووجهت له تهم الاعتداء والاغتصاب.