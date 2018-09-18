رجل يغتصب سائحة ويشوه وجهها
قام رجل في جنوب غرب تركيا بالاعتداء على سائحة بريطانية تُدعى إيما لويز اعتداء وحشي؛ إلى الحد الذي جعل ملامحها تتغير فلم تستطع والدتها وشقيقتها التعرف عليها.
وبالتطرق للتفاصيل، قالت ” إيما ” أنها التقيته في ملهى ليلي وأخبرته أنه يستطيع النوم على الأريكة في شقتها؛ لأنه أخبرها أنه ليس لديه مكان يذهب إليه، مضيفة: ” لقد اعتدى علي جنسيا بينما كنت نائمة ” .
وقالت ” إيما” : ” حتى أمي وأختي لم تتمكنا من التعرف إلي ” ، مشيرة إلى أنها لا تستطيع العودة لبريطانيا؛ لأن الأطباء الأتراك حذروها من أن وضعها الصحي حرج، وتحتاج تلقي العلاج لفترة طويلة.
يُذكر أن الشرطة التركية اعتقلت الرجل في وقت لاحق في فندق ووجهت له تهم الاعتداء والاغتصاب.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4466 ] نشر منذ 48 دقيقة
انت جبتيه لنفسك-فيه احد يخلي القط يحرس اللحمه-
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54229 ] نشر منذ 47 دقيقة
هذا ماارتضينوه لأنفسكم ..
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4330 ] نشر منذ 38 دقيقة
دام عرضتي عليه
ينام ع الاريكة في شقت حضرت جنابك
اكيد لابد يرجع القواعد حقك سالمة
ويسدد فواتير الشقة كاملة
وهو ما تم بالفعل سدد كل الفواتير صح
qlq[ عدد التعليقات: 3942 ] نشر منذ 13 دقيقة
…
العربده ونهايتها
كلمه حق[ عدد التعليقات: 1077 ] نشر منذ 9 دقائق
اغتصب وجهها وش دخل الوجه