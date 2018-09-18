بالفيديو.. لأول مرة علاج جديد لمرضى الصرع بالليزر

سويسرا(صدى):

توصل العلماء والدكاترة إلى طريقة جديدة ومبتكرة لعلاج الصرع وتكون أقل صعوبة من العملية الدماغية المفتوحة.

وعالج الأطباء في جامعة لوزان مرضى الصرع بإجراء جراحي مستخدمين خلاله ” مسبار ليزر “؛ يعمل على حرق منطقة الدماغ ” الخلايا العصبية ” المسؤولة عن نوبات الصرع، وذلك بعد الموافقة عليه مؤخرًا.

وتسمى هذه العملية بالاجتثاث الحراري أو العلاج الحراري الليزري أو LITT، هو نوع من الجراحة التي تستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي، للمساعدة في استهداف منطقة الدماغ التي سيتم تشغيلها بدقة متناهية.

يُذكر أنه تم تنفيذ هذه الحراجة سابقًا في الولايات المتحدة الأمريكية قبل إجراؤها لأول مرة في أوروبا على يد جوسلين بلوش المتخصصة في جراحة الأعصاب، والتي أكدت أنه يتم استخدام جهاز فحص يبلغ قطره 1.65 مليمترًا فقط من خلال ثقب صغير في قبة الجمجمة لعلاج المناطق التي يصعب الوصول إليها.