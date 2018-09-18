طالبات جازان يرفضن ” التعليم عن بعد ” ويطالبن بمباني آدمية

تركي السالم(صدى):

كشف عدد من طالبات جامعة جازان، عن موقفهم من نظامهم الدراسي الجديد ” التعليم عن بعد ” ، مؤكدين رفضهم لهذا النظام الذي تسعى الجامعة من خلاله إلى حل مشكلة تكدس القاعات.

وأوضحن الطالبات أن الدراسة عن بعد تبعدهن عن أجواء التعليم وتؤثر سلبًا على تحصيلهن العلمي، رابطين هذا الأمر بمشكلة تكدس القاعات بالطالبات في بعض الكليات.

وأضافن أنه يتم تخصيص مبان متهالكة تفتقد لوسائل السلامة والخدمات لتكون مقرًا لمعظم كليات البنات، لافتين إلى أن الطالبات في كليات المجمع الأكاديمي ومجمع الأقسام العلمية بجازان وكليات صبيا وصامطة وأبوعريش يعشن معاناة بدراستهن في مبان ضيقة متهالكة تفتقد للاشتراطات الصحية والخدمية.

كما أكدن أن تكدس الطالبات أثر سلبًا على تحصيلهن العلمي، مطالبين إدارة الجامعة بالعمل على إيجاد قاعات تسمح لهن بتلقي العلم بصورة جيدة بعيدًا عن المباني المتهالكة التي وقع بها العديد من حوادث الصعق الكهربائي، وعدم تحويلهن لنظام التعليم عن بعد.

ومن جانبها، أكدت جامعة جازان عبر موقعها الإلكتروني أنه يتم العمل حاليًا على مشروع مجمع كليات البنات بمحلية شرق مدينة جازان، يشمل عددًا من الأقسام والمعامل الدراسية وقاعات التدريب وصالات الانتظار ومنطقة ترفيهية وخدمات، لافته إلى أنه سينتهي منه قريبًا.