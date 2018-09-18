أسعار النفط تواصل انخفاضها في آسيا

وكالات(صدى):

تواصل أسعار النفط انخفاضها في آسيا الثلاثاء في أسواق قلقة من تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وانعكاساتها على النمو العالمي وعلى الطلب على النفط الخام.

وحوالى الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش انخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجعي للخام الأميركي، تسليم اكتوبر 24 سنتا إلى 68,67 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا.أما برميل برنت المرجع الأوروبي، تسليم نوفمبر فقد تراجع 42 سنتا وبلغ سعره 77,63 دولارا.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين عن فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها عشرة بالمئة على سلع صينية إضافية بقيمة مئتي مليار دولار لمعاقبة الصين لعدم تصحيحها ممارساتها التجارية التي يعتبرها “ غير نزيهة ”.

وبذلك تكون الإدارة الأميركية قد فرضت رسوما جمركية على حوالى نصف قيمة وارداتها من الصين. ولن تتأخر بكين على الأرجح في الرد على هذه الاجراءات.

وفتحت أسواق المال في الصين على تراجع الثلاثاء بعد إعلان الاجراءات الأميركية الجديدة.ويخشى المحللون من أن تلحق هذه الاجراءات والاجراءات المضادة ضررا بالاقتصاد العالمي وتسبب تراجعا في الطلب على الخام.

وقال جينجي بان المحلل في مجموعة “ آي جي ” في سنغافورة إن السلطات الصينية عالقة بين المطرقة والسندان، بين ضرورة حماية موقعها ومحاولاتها للتوصل إلى حل مع الولايات المتحدة.

وأضاف إذا لم تستسلم الصين أولا، فيبدو أنه سيكون هناك تصعيد وهذا ما لا يبشر الأسواق والمستثمرين بالخير.

أما راجيف بيسواس المحلل في مجموعة “ آي اتش اس ماركيت ” فقد رأى أن الرسوم الأميركية “ ستسبب أضرارا جانبية كبيرة لاقتصادات آسيوية أخرى تشكل جزءا من الشبكة اللوجستية للصناعة في شرق آسيا ”.

وأضاف أن “ حوالى ثلث القيمة المضافة للصادرات الصينية يأتي من المواد الأولية الأجنبية وسلع وسيطة يتم استيراد الجزء الأكبر منها من اقتصادات شرق آسيا ”.

وأغلق برميل برنت الاثنين على 78,05 دولارا في سوق المبادلات في لندن. أما برميل النفط الخفيف فقد خسر ثمانية سنتات وأغلق على 68,91 دولارا في نيويورك.