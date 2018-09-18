” المرور ” يكشف عن حلول عاجلة لإنهاء مشكلة الزحام بمدارس القيادة النسائية
كشف اللواء محمد البسامي، مدير عام المرور، عن حلول عاجلة لمشكلة الزحام في مدارس القيادة النسائية، مؤكدًا أن هناك مدارس للقيادة تحت الإنشاء، سترى النور قريبًا.
جاء ذلك خلال حضور ” اللواء البسامي ” افتتاح معرض مبادرة السلامة المرورية بوزارة التعليم، أمس الاثنين، والذي قال فيه: ” أشكر وزارة التعليم على هذه المبادرة التي تأتي تأصيلًا لمفهوم السلامة المرورية في عقول الناشئة، وسنجني ثمارها في السنوات القادمة ” .
وتابع مدير عام المرور: ” خيارنا التوجه للناشئة، وغرس المفاهيم من خلال البيئة والممارسات على أرض الواقع من خلال السلوك التطبيقي، والدول المتقدمة وضعت هذه البرامج ونجحت فيها ونحن في طريقنا للنجاح ” ، مشيرًا إلى أن هناك برامج بدأت في عسير وتبوك وجدة، ومن خلال المبادرة، ستتوسع إلى كل مناطق المملكة.
فيما طالب ” البسامي ” ، بوجود قرية مرورية بالكامل متنقلة في كل مدرسة، بالإضافة إلى دورات تدريبية واسعة من خلال توجيه الرسائل المرورية إلى طلاب المدارس في الروضة والتمهيدي والابتدائي ومن ثم للمتوسطة والثانوي.
اترك تعليقاً