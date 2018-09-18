” المرور ” يكشف عن حلول عاجلة لإنهاء مشكلة الزحام بمدارس القيادة النسائية

نايف السالم(صدى):

كشف اللواء محمد البسامي، مدير عام المرور، عن حلول عاجلة لمشكلة الزحام في مدارس القيادة النسائية، مؤكدًا أن هناك مدارس للقيادة تحت الإنشاء، سترى النور قريبًا.

جاء ذلك خلال حضور ” اللواء البسامي ” افتتاح معرض مبادرة السلامة المرورية بوزارة التعليم، أمس الاثنين، والذي قال فيه: ” أشكر وزارة التعليم على هذه المبادرة التي تأتي تأصيلًا لمفهوم السلامة المرورية في عقول الناشئة، وسنجني ثمارها في السنوات القادمة ” .

وتابع مدير عام المرور: ” خيارنا التوجه للناشئة، وغرس المفاهيم من خلال البيئة والممارسات على أرض الواقع من خلال السلوك التطبيقي، والدول المتقدمة وضعت هذه البرامج ونجحت فيها ونحن في طريقنا للنجاح ” ، مشيرًا إلى أن هناك برامج بدأت في عسير وتبوك وجدة، ومن خلال المبادرة، ستتوسع إلى كل مناطق المملكة.

فيما طالب ” البسامي ” ، بوجود قرية مرورية بالكامل متنقلة في كل مدرسة، بالإضافة إلى دورات تدريبية واسعة من خلال توجيه الرسائل المرورية إلى طلاب المدارس في الروضة والتمهيدي والابتدائي ومن ثم للمتوسطة والثانوي.