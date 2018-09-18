بالفيديو.. الأمير عبد الرحمن بن مساعد يوضح لماذا لا يتجاهل الرد على تافهين ” تويتر “

طلال الغامدي(صدى):

نشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال السابق مقطع فيديو من مقابلة سابقة مع الإعلامية سارة دندراوي يوضح فيه السبب الذي يدفعه إلى الرد على التافهين الذي يهاجمون المملكة.

وقال الأمير: ” يسألني كثيرون هنا في تويتر لماذا لا تتجاهل التافهين من الذين يهاجمون المملكة وتعطيهم قيمة بردك عليهم.. وقد أجبت على هذا في لقائي في العربية مع الإعلامية المتميزة سارة دندراوي ” .

وأوضح أنه يرجع إلى طرح أحد الأشخاص التافهين موضوع عليه لغط، فردي عليه يكون لتوضيح صورة أكبر، وأحيانا يكون ردي عليه يمكن أن يسبب له تنكيد فأتعمد الرد عليه.