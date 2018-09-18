11 ألف قضية عمالية خلال عام

نايف السالم(صدى):

تلقت الهيئة الابتدائية ما يقرب من 11 ألف دعوى في القضايا العمالية خلال العام الماضي، والذي مثلت النسبة الأكبر منها 75.40% لقضايا غير السعوديين، و43% لقضايا السعوديين.

وفي ظل هذا العدد الكبير من القضايا العمالية، استكمل كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، خطوات تدشين المحاكم العمالية بداية ربيع الأول القادم.

كما استكملا تسمية 99 ملازمًا قضائيًا للتدريب على أعمال المحاكم العمالية في دورات مخصصة، بالإضافة إلى تجهيز 80 قاضيًا على رأس العمل خضعوا لدورات سابقة للعمل في المحاكم الجديدة.

وستشهد المرحلة الأولى افتتاح 5 محاكم عمالية في كل من ” الرياض، جدة، الدمام، مكة المكرمة، والمدينة المنورة “، بالإضافة إلى دوائر عمالية ملحقة بالمحاكم في المدن والمحافظات.

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