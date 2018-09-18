نصائح تساعدك في تحسين الدورة الدموية

أماني الغامدي(صدى):

ترتبط الحالة الصحية بتدفق الدم إلى كل أعضاء جسم الإنسان، الذي يحتوي على جهاز الدورة الدموية، فعندما تكون الدورة الدموية ضعيفة، فإنها تبطئ أو تعوق تدفق الدم، مما يعني عدم حصول خلايا وأعضاء الجسم بالتبعية على كل الأكسجين والمواد الغذائية؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز النصائح لتحسين الدورة الدموية.

– الماء والسوائل

يحتاج الشخص لإبقاء جسمه رطبًا؛ وذلك للحفاظ على استمراره في الحركة، كما وينصح بتناول 8 أكواب من الماء يوميًا.

– حمام دافئ

يُعد الحمام الدافئ وسيلة رائعة؛ لتنشيط الدورة الدموية، حيث يساعد الماء الدافئ على تحسين أداء الشرايين والأوردة؛ وذلك من خلال توسيع نطاقها قليلاً، مما يسمح بمرور المزيد من الدم.

– الحركة في المكتب

إذا كان الشخص ممن تقتضي طبيعة عملهم الجلوس لفترات طويلة بالمكتب، فيجب عليه أن يحاول الوقوف لبعض الوقت والتحرك حول المكتب من وقت لآخر؛ فذلك يساعد على تشغيل الصمامات الموجودة في عروق الساق وإرسال الدم إلى القلب.

– تناول الفواكه والخضروات

ضرورة تناول الكثير من الفواكه والخضراوات والابتعاد عن الدهون المشبعة، التي توجد في اللحوم الحمراء والدجاج والجبن، وغيرها من المصادر الحيوانية، فذلك سيساعد في الحفاظ على وزن الجسم في المعدلات الجيدة.