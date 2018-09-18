د.بلغيث يمثل المملكة بورقة عمل تتحدث عن عملية قسطرة الصمام الأورطي

محمد السعران(صدى):

مثل نائب رئيس جمعيه القلب السعوديه واستشاري القلب والقسطره في مدينه الملك عبد العزيز الطبيه بوزاره الحرس الوطني الدكتور محمد بلغيث البارقي المملكة العربيه السعوديه بورقه عمل تتحدث عن عمليه قسطره الصمام الأورطي وخبره المملكة في هذا المجال واستخدام التقنيات الحديثة في المستشفيات السعوديه وذلك في المؤتمر الثالث للأبحاث الإكلينيكية لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا المقام في القاهره في ١٣/١٤ سبتمبر وحضر الافتتاح وزيره الصحه د هاله السيد ووزراء الصحه المصريه السابقون وعدد كبير من الباحثين والأطباء من عده دول .

والجدير بالذكر ان الدكتور بلغيث شارك في عده محافل طبيه داخل وخارج المملكه وكانت اخر المشاركات في شهر اغسطس الماضي في مؤتمر القلب الأوربي مدينه ميونخ الألمانية عن التصوير الطبقي وعلاج صمامات القلب.