تناول السمك والحليب يؤدي للتسمم.. ” كذبة كبرى “
كذبت نتائج عدد من التجارب والدراسات الحديثة، الاعتقاد السائد بأنّ تناول السمك مع الحليب يؤدي إلى التسمم، مؤكدة أن هذه الفكرة ” كذبة كبرى ” ، فليس هناك ما يمنع تناول السمك ومنتجات الألبان معًا من الناحية العلمية.
ومن جانبهم، دعا الخبراء إلى ضرورة التأكد من صلاحية الأسماك والألبان قبل استهلاكها، لافتين إلى أهمية أن أن يكون السمك طازجًا ومطهيًا بشكل جيد، فضلًا عن استخدام الحليب قبل انتهاء صلاحيته.
فيما أكد الخبراء، أن تناول السمك والحليب قد يسبب المشاكل فقط لمن يعاني من حساسية تجاه الأسماك، وأيضًا من يعاني من صعوبة في هضم ” اللاكتوز ” الذي تحتوي عليه منتجات الألبان ومشتقاته.
ريم العوفي[ عدد التعليقات: 372 ] نشر منذ 2 ساعتين
صح كذبة إنا جربتها أكلت سمك ولبن والحمدلله أموري تمام التمام
عبدالله العوفي[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 44 دقيقة
” كذبة كبرى “
رااايق[ عدد التعليقات: 5438 ] نشر منذ 30 دقيقة
أصلا أيش المزاج هذا في الأكل ** ((( سمك وحليب ))) *!!! هههههههههههههههههه
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4008 ] نشر منذ 12 دقيقة
الله يعين ماندري وين الصحه بها الدراسات كل يوم شي جديد وانت وحظك ياتصيب ياتخيب بس من انا وين وهم يقولون لاتخلطون اللبن بالسمك والحين يقولون التفاح والشاي وغيرها والعلم عند الله
اللي يمشي معك مايمشي مع غيرك