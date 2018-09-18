تناول السمك والحليب يؤدي للتسمم.. ” كذبة كبرى “

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

كذبت نتائج عدد من التجارب والدراسات الحديثة، الاعتقاد السائد بأنّ تناول السمك مع الحليب يؤدي إلى التسمم، مؤكدة أن هذه الفكرة ” كذبة كبرى ” ، فليس هناك ما يمنع تناول السمك ومنتجات الألبان معًا من الناحية العلمية.

ومن جانبهم، دعا الخبراء إلى ضرورة التأكد من صلاحية الأسماك والألبان قبل استهلاكها، لافتين إلى أهمية أن أن يكون السمك طازجًا ومطهيًا بشكل جيد، فضلًا عن استخدام الحليب قبل انتهاء صلاحيته.

فيما أكد الخبراء، أن تناول السمك والحليب قد يسبب المشاكل فقط لمن يعاني من حساسية تجاه الأسماك، وأيضًا من يعاني من صعوبة في هضم ” اللاكتوز ” الذي تحتوي عليه منتجات الألبان ومشتقاته.