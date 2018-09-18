ميتسوبيشي جالانت 2020 تظهر في شكل تخيّلي

طوكيو(صدى):

ميتسوبيشي مثل الكثير من شركات السيارات، قررت التخلي عن سيارات الركاب، بدلاً منه وجهت تركيزها إلى الكروس أوفر، لدرجة أن السيدان الوحيدة التي تنتجها حالياً هي ميراج، في حين أن لديها كروس أوفر مثل أوتلاندر، أوتلاندر سبورت، إكليبس كروس.

إذاً، ماذا لو عادت الصانعة اليابانية إلى سوق السيدان، وأعادت إحياء جالانت؟ حسناً، وقتها ما تطلقه ربما سيبدو مثل ما سنستعرضه هنا.

الصور تخيليّة تماماً صمّمت بالفوتوشوب، وتستعرض جالانت 2020 بتصميم مستوحى من أحدث سيارات ميتسوبيشي في هيئة سيدان بـ 4 أبواب.

كانت جالانت على مر تاريخها سيارة ميتسوبيشي المرموقة، حيث استمر إنتاجها بين 1969 وحتى 2012، وبدأت كسيدان مدمجة، ثم كوبيه، هاتشباك، واجن، حتى أصبحت سيدان متوسطة الحجم، صنع منها 9 أجيال وكانت مبيعاتها قوية حتى انهارت بعد 2009 ما أدى إلى إيقافها بعدها بفترة قصيرة.

حقيقة، الحال مماثل لدى كل سيارات السيدان متوسطة الحجم، حيث يشهدون تراجعاً كبيراً بالمبيعات، وهو ما لا يتوقع تغييره، طالما تُعتبر الكروس أوفر سيارات تقليدية بفضل مساحتها المتسعة واعتماديتها.

لكن إذا ما تغيرت الأمور خلال الأعوام المقبلة، حلفاء ميتسوبيشي، نيسان ورينو ربما يفكروا بإعادة جالانت وقد تبدو وقتها متشابهة مع الصور التخيليّة.