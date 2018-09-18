بعد وفاة طفل الحافلة بالأحساء.. وزير التعليم يعقد اجتماعا طارئا
ذكرت مصادر أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عقد صباح اليوم الثلاثاء اجتماعاً طارئاً شارك فيه بعض مسؤولي الوزارة.
وأوضحت أن الاجتماع ناقش موضوع السلامة في مدارس التعليم العام، وذلك بعد حادثة وفاة طالب في حافلة نقل خاص في الأحساء قبل يومين.
كما ناقش مسؤولية كل من الوزارة والمدرسة والمرور وهيئة النقل العام ومسؤولية أولياء الأمور في ضمان بيئة آمنة وسليمة من الأخطار لأبنائنا وبناتنا في مدارس التعليم العام.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4330 ] نشر منذ 1 ساعة
معاليي الوزير وفقك الله
يا سيدي الغالي
عفوا صارت تلف الانتباهـ
وفاة الطالب داخل الباص
لاهي وحدة ولا ثنتين ولا ثلاث
اين قائد الحافلة اي الحس والفكر الأمني
ولا نزل وقفل والسلام
شغلهم ايها الوحش
واصدر تعاميم صارمة لابد عقوبة وسجن
ارواح الأطفال ماهي هينه
شغلهم بارك الله فيك