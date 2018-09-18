بعد وفاة طفل الحافلة بالأحساء.. وزير التعليم يعقد اجتماعا طارئا

نايف السالم(صدى):

ذكرت مصادر أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عقد صباح اليوم الثلاثاء اجتماعاً طارئاً شارك فيه بعض مسؤولي الوزارة.

وأوضحت أن الاجتماع ناقش موضوع السلامة في مدارس التعليم العام، وذلك بعد حادثة وفاة طالب في حافلة نقل خاص في الأحساء قبل يومين.

كما ناقش مسؤولية كل من الوزارة والمدرسة والمرور وهيئة النقل العام ومسؤولية أولياء الأمور في ضمان بيئة آمنة وسليمة من الأخطار لأبنائنا وبناتنا في مدارس التعليم العام.