بالفيديو.. ماجد المهندس يشكر القيادة وآل الشيخ على محبتهما للعراق ودعوتها للبطولة الرباعية

أماني الغامدي(صدى):

وجه الفنان ماجد المهندس شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله، على محبتهما للعراق.

كما تقدم ” المهندس ” ، بالشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، نظير دعوته العراق للبطولة الدولية الرباعية بالمملكة.

جاء ذلك في مقطع فيديو لماجد المهندس، قال فيه: ” كل الحب والامتنان إلى ملك الحزم الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى داعم الشباب الأول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على التوجيهات الكريمة لدعوة العراق للمشاركة بالبطولة الرباعية بمشاركة البرازيل والأرجنتين ” .

وتابع الفنان السعودي: ” والشكر موصول لكل العاملين بهيئة الرياضة السعودية، وعلى رأسهم معالي المستشار تركي آل الشيخ، وهذا يدل على عمق العلاقة التاريخية التي تربط العراق بالسعودية ” .

وكان معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، قد نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قال فيها: ” دعمًا للكرة العراقية واعتزازًا بتاريخها العريق، فسيكون العراق هو رابع المشاركين في البطولة الرباعية الدولية التي تستضيفها المملكة، بمشاركة البرازيل والأرجنتين ” .