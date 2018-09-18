اتحاد الكرة يفكر في معاملة اللاعبين الخليجيين باعتبارهم مواطنين

طلال الغامدي(صدى):

أكدت مصادر، أن هناك توجه لدى اتحاد كرة القدم لاستصدار قرار يقضي بمعاملة اللاعب الخليجي معاملة اللاعب المحلي في المنافسات الرياضية السعودية، وذلك بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة؛ حيث ستكون هذه الخطوة ستكون أولى القرارات التي سيتخذها مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة قصي الفواز لجلب أفضل العناصر الخليجية لأقوى دوري عربي وآسيوي والذي بلغ المرتبة السادسة عالميًا كقيمة سوقية.

وأوضحت أن القرار سيكون وفق ضوابط مقننة تضمن انضمام صفوة اللاعبين الخليجيين المميزين للأندية السعودية الـ16 في دوري المحترفين؛ بينما من ضمن الاشتراطات التي تواكب القرار تحديد سقف محدد لعدد اللاعبين المسموح للأندية السعودية التعاقد معها، وأن يكون اللاعب شارك فيما لا يقل عن 45 في المائة من مباريات منتخب بلاده في السنتين الأخيرتين.

ومن الجدير بالذكر، أن دوري المحترفين بالمملكة، أصبح في السنوات الأخيرة الوجهة المفضلة لكثير من اللاعبين، نظرًا لحجم الأموال الكبيرة التي يتم صرفها على الأندية في التعاقدات وتواجد مدربين عالميين ونجوم المنتخبات العالمية في عدد من الأندية، وهو ما سيسهل انتقال نجوم الكرة الإماراتية والبحرينية والكويتية إلى الأندية السعودية طمعًا في الاستفادة من خبرات الأجهزة الفنية المتواجدة على هرم الأندية في صقل مواهبهم، والاحتكاك بنجوم الكرة العالميين واللعب إلى جانبهم أو ضدهم.