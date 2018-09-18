نواف التمياط: تعديل شعار الدوري أقل تعبير لدعم ولي العهد

نواف السالم(صدى):

أوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المكلف نواف بن بندر التمياط، بأن التعديل الذي شهده شعار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي حمل اختصارًا لاسم ولي العهد في هذه النسخة الاستثنائية هو أقل ما يمكن التعبير عنه باسم كافة الرياضيين وأسرة كرة القدم على وجه الخصوص إزاء ما قدمه ولي العهد من دعم لكافة أنشطة وبرامج كرة القدم.

وفي السياق نفسه، وجه ” التمياط ” شكره لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على فكرته بتغيير مسمى الدوري لهذا الموسم، ومقترحه بتعديل شعاره، لافتًا إلى أن ذلك يؤكد على مدى متابعة معاليه وحرصه الشديد على إظهار الرياضة السعودية بالقيمة التي تليق بها، ومتابعته لأدق التفاصيل.