ترقية ” القرني ” و ” العتيبي ” بالحرس الوطني

الرياض(صدى):

صدرت الموافقة الكريمة بترقية ضابطين من منسوبي ضابط الحرس الوطني إلى رتبهم الجديدة، حيث تم ترقية العقيد بريك بن أحمد القرني إلى رتبة عميد وترقية الرائد مرزوق بن مطر العتيبي إلى رتبة مقدم.

من جانبهما، عبر الضابطين عن بالغ الشكر والامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ على هذه الثقة، سائلين الله أن يكونوا عند حسن الظن.

كما أعربوا عن شكرهما لسمو وزير الحرس الوطني، على دعمه ورعايته منسوبي الحرس الوطني على مختلف مسؤولياتهم ومستوياتهم، وتشرفهم بتقليدهم رتبهم الجديدة.

صحيفة ” صدى ” تبارك للعميد بريك القرني و المقدم مرزوق بن مطر العتيبي على هذه الثقة وتتمنى لهما التوفيق .