” التعليم ” تحصر الأحياء كثيفة السكان لنزع ملكيتها

حمود العنزي(صدى):

بدأت إدارات شؤون المباني بإدارات التعليم بالمناطق في إعداد دراسة شاملة للأحياء التي لا يتوفر فيها أراضي مملوكة للوزارة التعليم أو يمكن شراؤها لبرمجة وإنشاء المشاريع المدرسية الضرورية واللازمة عليها وتحديد أعداد الأراضي أو العقارات المطلوب نزع ملكيتها بهذه الأحياء لصالح وزارة التعليم.

وفي سياق متصل، تمكنت وزارة التعليم من ضم المدارس الصغيرة إلى المدارس الكبيرة بهدف رفع كفاءة التشغيل، في مختلف المناطق والمحافظات ورصد نحو 9553 مدرسة يقل عدد طلابها عن 100 طالب، وتشكّل نحو 39 % من المدارس الحكومية، بينما تم رفع نتائج الدراسة لوكالة الوزارة للمباني في بيان تفصيلي.

ويوضح من خلال البيان، أسماء الأحياء المطلوب نزع ملكية الأراضي والعقارات، وأعداد الأراضي أو العقارات المذكورة، المساحة المطلوبة، اسم المدرسة أو المدارس التي ستنتقل للموقع بعد نزع ملكيته، المراحل الدراسية لهذه المدارس، إعداد الطلاب، قيمة الإيجارات السنوية في حالة مبان مستأجرة سيتم الاستغناء عنها.