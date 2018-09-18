توقعات بعودة ” الشورى ” لمناقشة المادة 77 من نظام العمل والعمال

حمود العنزي(صدى):

أوضحت مصادر أنه من المحتمل أن يعود مجلس الشورى للنقاش حول المادة 77 من نظام العمل والعمال التي لم يحسم أمرها؛ وذلك من خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وكان رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، قد أكد أن ما سيطرح من آراء ومقترحات حول المادة 77 من النظام ستكون محل عناية واهتمام لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في اجتماعاتهم المستمرة مع المسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وعلى صعيد آخر، سيناقش المجلس أيضًا وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ما يشير إلى إمكانية عودة النقاش حول ضم الهيئة إلى وزارة الشؤون الإسلامية،