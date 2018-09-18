” الجوازات ” تتيح تمديد تأشيرة الزيارة العائلية حتى 180 بهذه الشروط

حمود العنزي(صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات اليوم الثلاثاء عن إمكانية تمديد الزيارة العائلية عبر منصة أبشر حتى 180 يوم من تاريخ الدخول.

وأوضحت أن خدمة تمديد تأشيرات الزيارة العائلية المقدمة من المديرية العامة للجوازات عبر أبشر تمكن الأفراد الذي قاموا بإصدار تأشيرات زيارة من تمديد تأشيرات الزيارة بشكل إلكتروني.

ووضعت الجوازات عدد من الشروط دعت إلى أخذها في الاعتبار قبل طلب عملية التمديد وهي: أن يكون وقت التمديد قبل نهاية صلاحية التأشيرة بسبعة أيام وأقل أو أن لا يكون مضى على انتهاء التأشيرة أكثر من ثلاثة أيام، كما يجب الا تتجاوز مدة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يوم من تاريخ دخول المملكة.