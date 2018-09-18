5 أطعمة تمدك بالطاقة والنشاط وتخلصك من الإجهاد

أماني الغامدي(صدى):

كثيرا ما نعاني حالة الخمول وانسحاب الطاقة، في النصف الثاني من اليوم، خاصة بالنسبة لمن يبذلون مجهودا كبيرا، ويقومون بالعديد من المهام والأعمال، وقد يلجأ البعض للشاي أو القهوة كمنبهات.

وفي هذا الصدد قدمت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، مجموعة من الأطعمة التي تجدد الطاقة والنشاط، وتساعد الجسم في التخلص من الإجهاد والإرهاق.

ومن هذه الأطعمة :

اللبن

هذا المشروب غني بالكالسيوم والبروتين والكربوهيدرات التي توفر الطاقة طوال اليوم، كذلك تناول كوب من الحليب قبل النوم يمكن أن يجعل عضلاتك في حال أفضل، مما يجعلك في حال أفضل في الصباح، فالحليب يحتوي على البروتينات التي يعزز العضلات أثناء الليل.

الشاي الأخضر

بعد عناء يوم طويل، كوب من الشاي الأخضر سينعشك، ويخلصك من التعب، والإجهاد وخاصة المتعلق بالعمل، فالشاي الأخضر يحتوي على مادة البوليفينول التي تساعد على الحد من التوتر، وزيادة الطاقة وتحسين التركيز الذهني.

المشروم

هذا الفطر مصدر غني من فيتامينات B “الريبوفلافين”، وحمض البانتوثنيك، والنياسين والثيامين، وفيتامين B6، ومصدر جيد للفولات، وفيتامين ب، وهو ضروري لإنتاج الطاقة، كما أن هذه المجموعة من الفيتامينات تعمل على إنتاج الطاقة في الخلية، وتحارب التعب والتوتر من خلال دعم الغدد الكظرية، كما أن عنصر النياسين يساعد على تحويل الطعام إلى طاقة قابلة للاستخدام.

البطاطا

غنية بالكربوهيدرات الغنية بالألياف، التي تعمل على استقرار الطاقة في الجسم، كما أنها تحتوي على البوتاسيوم، الذي يساعد على الحفاظ على الشوارد متوازنة في الجسم ويمنع من فقدان الأملاح عن طريق العرق، ويساعد البوتاسيوم أيضا الاسترخاء في الجسم وانخفاض ضغط الدم، لذلك يقلل من الإجهاد.

البيض

مصدر جيد للطاقة، وكذلك يحتوي على الحديد، والزنك، والكثير من البروتين، والبروتين يساعد على بناء العضلات ويبقيك نشطة لفترة طويلة، كما يساعد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم.