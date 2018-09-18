خادمة آسيوية تسرق مقتنيات منزل كفيلها وتشحنها للخارج
أقدمت خادمة من الجنسية الآسيوية ، على سرقة مقتنيات منزل مخدومها بالإمارات، خلال مدة عملها، التي امتدت قرابة عامين، حيث سرقت أموال وحقائب وملابس وأغراض منزلية، وشحنتها إلى مكان آخر، باستخدام مركبة مخصصة لشحن البضائع، مستغلة عدم وجود أصحاب المنزل فيه، لارتباطاتهم بالعمل والدراسة.
وأدلى المجني عليه، وهو كفيل المتهمة، بأن الخادمة تعمل لديهم منذ عامين، وأن شكوكهم حامت حولها، بعد أن فقدوا العديد من مقتنيات المنزل، وبالبحث والاستسقاء، أخبرتهم الخادمة الأخرى التي تعمل لديهم، بأن المتهمة تسرق الأغراض المنزلية والمبالغ المالية، وتستغل غيابهم عن المنزل، لتنقل المسروقات بسيارة شحن.
وأشار إلى أنه قام على الفور بتفتيش الغرفة المخصصة للمتهمة، ليفاجَأ بإخفائها مبلغ 5 آلاف درهم، بالإضافة إلى عثوره على بعض الحقائب باهظة الثمن التي تعود لزوجته وبناته.
وأبلغ صاحب المنزل الشرطة، وتم القبض على الخادمة المتهمة، ومن خلال مواجهتها بالأدلة، اعترفت بقيامها بسرقة المبلغ المالي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33671 ] نشر منذ 1 ساعة
أتوقع الشغالة لو هدمت البيت وأعادت بناءه
مادرى عنها هالأفدغ
حياته كلها برى🤔
ريم العوفي[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 57 دقيقة
أول مرة اشوف حرامي دلخ هههه تسرق حبة حبة أكيد بتنكشف أسرق مرة وحدة شيء محرز وأطلق سسيقانك للعنان ..
رااايق[ عدد التعليقات: 5432 ] نشر منذ 46 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههه
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 505 ] نشر منذ 42 دقيقة
الخدامة السعودية أفضل من الأجنبية
إذا سرقت أو لعبت بديلها تستطيع الشرطة القبض عليها .
ريم العوفي[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 33 دقيقة
تعليقي إعلاه دوعابة ^ ^
السرقة حرام وعقابها في الدنيا والآخــــــــــرة .
ريم العوفي[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 31 دقيقة
إيش ” خدامة سعودية ياخوي ملعوب ………؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 505 ] نشر منذ 25 دقيقة
أنا كان عندى خدامة سعودية إية المشكلة ! حرام عيب !
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 505 ] نشر منذ 22 دقيقة
كنا جيبنها للجدة ترعاها وتغسل رجليها وتأكلها وتشيل فضلات .. هو عيب أية المشكلة !
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4310 ] نشر منذ 21 دقيقة
صباح العسل واليا سمين ياعرب
يوووهـ هههههه
ومن رعى غنماً في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد 🤔
ريم العوفي[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 20 دقيقة
السعوديات مايشتغلوا في البيوت
طيب ( إعذرني ع اللقافة )
هي تقرب لك أو لا ؟؟ والسؤال مو تنقيص منك ياسيدي بس عشان إفهم ؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33671 ] نشر منذ 20 دقيقة
بوووووووووووووم🤕💣
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31375 ] نشر منذ 20 دقيقة
🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔 عجايب عجايب
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 505 ] نشر منذ 17 دقيقة
خدمات سعوديات يمسحوا الحمامات بالمولات والأسواق الكبيرة .. ماشفتوهم ؟
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 505 ] نشر منذ 13 دقيقة
كمان فى سعوديات شحاتين بالشوارع يناموا على الرصيف بجوار الكلاب والبساس وصناديق الزبالة .. ماعندكم خبر بالموضوع .. عجيب !!!
ريم العوفي[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 7 دقائق
في البيوت لا
بس في الاسواق
إشوف حريم بس مإسالتها عن جنسيتها
مو فاضية بتسوق هههه