خادمة آسيوية تسرق مقتنيات منزل كفيلها وتشحنها للخارج

أبو ظبي(صدى):

أقدمت خادمة من الجنسية الآسيوية ، على سرقة مقتنيات منزل مخدومها بالإمارات، خلال مدة عملها، التي امتدت قرابة عامين، حيث سرقت أموال وحقائب وملابس وأغراض منزلية، وشحنتها إلى مكان آخر، باستخدام مركبة مخصصة لشحن البضائع، مستغلة عدم وجود أصحاب المنزل فيه، لارتباطاتهم بالعمل والدراسة.

وأدلى المجني عليه، وهو كفيل المتهمة، بأن الخادمة تعمل لديهم منذ عامين، وأن شكوكهم حامت حولها، بعد أن فقدوا العديد من مقتنيات المنزل، وبالبحث والاستسقاء، أخبرتهم الخادمة الأخرى التي تعمل لديهم، بأن المتهمة تسرق الأغراض المنزلية والمبالغ المالية، وتستغل غيابهم عن المنزل، لتنقل المسروقات بسيارة شحن.

وأشار إلى أنه قام على الفور بتفتيش الغرفة المخصصة للمتهمة، ليفاجَأ بإخفائها مبلغ 5 آلاف درهم، بالإضافة إلى عثوره على بعض الحقائب باهظة الثمن التي تعود لزوجته وبناته.

وأبلغ صاحب المنزل الشرطة، وتم القبض على الخادمة المتهمة، ومن خلال مواجهتها بالأدلة، اعترفت بقيامها بسرقة المبلغ المالي.