توضيح من حساب المواطن بشأن زيادة مبلغ الدعم لبعض الأسر دون غيرها

عادل الحربي (صدى):

أجاب برنامج حساب المواطن، على سؤال لأحد المستفيدين، حول زيادة الدعم لبعض الأسر دون الأخرى، ، موضحًا أنه لم يصله أي زيادات رغم ارتفاع بعض الخدمات التي لا يغطيها الدعم المقدم له.

وأوضح المستفيد أنه متقاعد ومعه اثنين تابعين ومبلغ الدعم 300 ريال ودخل الأسرة 11400 ريال ويخصم منه قسط شهري 2168 ريال.

وقال حساب خدمة العملاء، بموقع ” تويتر ” : ” إن صرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم ” .