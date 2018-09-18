تعرف عليها في ” سناب شات ” .. شاب يختطف فتاة ويغتصبها

واشنطن(صدى):

اقدم شاب أمريكي على اختطاف واغتصاب فتاة تبلغ من العمر 12 عاما، بعدما تعرف عليها عبر منصة ” سناب شات ” ،واتفق على مقابلتها بأحد النوادي.

وأرسل المتهم سيارة إلى منزل الفتاة لتأخذها من بيت عائلتها، ثم خدرها واصطحبها إلى منزله وارتكب جريمتها ، لتستيقظ المجني عليها من المخدر بعد 14 ساعة، وتكتشف أنه تم الاعتداء عليها جنسيا.

ونجحت الشرطة في إنقاذ الفتاة، بعد عملية بحث استمرت ثلاثة أيام، بعد أن أبلغت والدتها عن فقدها في الليلة التي أخذتها فيه سيارة الأجرة، حيث إنهم واجهوا نداءً عامًا للحصول على معلومات حول مكان وجود الطفلة، ورصدت صورة للفتاة، على وسائل التواصل الاجتماعي التي أكدت أنها كانت في الثانية عشرة.

وقالت الفتاة: ” ما حدث سيغيرني للأبد؛ لم أكن أعتقد أن شخصًا بالغًا في عمره سيفعل شيئًا من هذا القبيل لطفلة تبلغ من العمر 12 عامًا ” .

وحكمت المحكمة بالسجن لمدة 14 عاما، بعد أن اعترف بالاغتصاب، فقد ثبتت عليه تهمة اختطاف الطفلة في جلسة استماع سابقة.