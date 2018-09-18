تعرف عليها في ” سناب شات ” .. شاب يختطف فتاة ويغتصبها
اقدم شاب أمريكي على اختطاف واغتصاب فتاة تبلغ من العمر 12 عاما، بعدما تعرف عليها عبر منصة ” سناب شات ” ،واتفق على مقابلتها بأحد النوادي.
وأرسل المتهم سيارة إلى منزل الفتاة لتأخذها من بيت عائلتها، ثم خدرها واصطحبها إلى منزله وارتكب جريمتها ، لتستيقظ المجني عليها من المخدر بعد 14 ساعة، وتكتشف أنه تم الاعتداء عليها جنسيا.
ونجحت الشرطة في إنقاذ الفتاة، بعد عملية بحث استمرت ثلاثة أيام، بعد أن أبلغت والدتها عن فقدها في الليلة التي أخذتها فيه سيارة الأجرة، حيث إنهم واجهوا نداءً عامًا للحصول على معلومات حول مكان وجود الطفلة، ورصدت صورة للفتاة، على وسائل التواصل الاجتماعي التي أكدت أنها كانت في الثانية عشرة.
وقالت الفتاة: ” ما حدث سيغيرني للأبد؛ لم أكن أعتقد أن شخصًا بالغًا في عمره سيفعل شيئًا من هذا القبيل لطفلة تبلغ من العمر 12 عامًا ” .
وحكمت المحكمة بالسجن لمدة 14 عاما، بعد أن اعترف بالاغتصاب، فقد ثبتت عليه تهمة اختطاف الطفلة في جلسة استماع سابقة.
ابن يحيى[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
اربعة عشر عاما سجن هذا الحكم الي يبرد القلب
ي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
بكرة يجي واحد من هالجلوف الي هنا يقلده المفروض ماتنشر مثل هذه الأخبار عشان فيه همج ماتقلد الا التعبانين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54227 ] نشر منذ 2 ساعتين
فاسدون مجرمون ,,
,, عليهم من الله مايستحقون ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33671 ] نشر منذ 2 ساعتين
أميركا حدث ولاحرج
هي راحت له برجولها
لا ومرسل لها ليموزين بعد😂
مفروض الأب والأم يتحملون جزء من المسؤلية
ليش تارك طفلتك تسرح وتمرح
في مواقع التواصل
بدون رقابة🙂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31375 ] نشر منذ 1 ساعة
كل ساعة بسنه
الله لايبلانا والله يستر على عباده
ابو منار[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
السيارة الصغيرة ركوبها ماهي مثل ركوب السيارة الكبيرة
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 505 ] نشر منذ 1 ساعة
للأسف فى بعض الرجال
يعتبر النسوان مثل الحذاء
إذا قدم الحذاء يأتى بجزمة جديدة .