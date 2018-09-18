ثمانيني يتصدى لـ 3 لصوص مسلحين في الوقت الذي قرر فيه شابان الاختباء

دبلن(صدى):

تحلى رجل ثمانيني بشجاعة لا مثيل لها، حيث تصدى لثلاثة لصوص مسلحين حاولوا الإيقاع به، في متجر بمدينة كورك الإيرلندية.

واقتحم اللصوص الثلاثة المتجر،حاملين أسلحة بيضاء وأخرى نارية ،وبدا أن الرجل المسن، في البداية، قد استسلم للصوص، لكن بعد لحظات باغت أحدهم وهاجمه بقوة، وتعارك معه قبل أن يفر من المكان، لكن الرجل المسن لم يكتف بذلك، إذ حمل كرسيا ليضرب اللص وزميله الآخر.

وبعدما فرا اللصان ،هاجم الرجل المسن أيضا اللص الثالث الذي كان يتعارك مع موظف بالمتجر، وركل اللص بقدم قبل أن يفر هو الآخر.

يذكر أنه كان هناك شابين في المكان، لكنهما قررا الاختباء أسفل الطاولة وعدم المقاومة.