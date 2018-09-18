منذر آل الشيخ: حمد بن جاسم ” خيال مآتة ” ولن يحكم قطر مهما سوق نفسه للغرب

حمود العنزي (صدى):

سخر رجل الأعمال منذر آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، من محاولات عراب الخراب القطري، وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، لتسويق نفسه للغرب، آملا في الوصول للحكم.

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” ليطمئن أهلنا من عرب قطر لن يحكم حمد بن جاسم قطر مهما عمل ومهما سوق نفسه للغرب ” .

وتابع : ” نعم خيال المآته معزول فلا تركيا ولا ايران ،ممكن أن يحميانه حسب فكره الصغير ،لكن الخبيث أحد الحمدين توجه للغرب مسوقاً نفسه نقول له لن تكون يوماً ضمن نظام الدوحة ” .

إقرأ أيضًا: