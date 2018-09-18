تحذير لسكان مكة والمدينة وتبوك من طقس الساعات القادمة

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهات متقدمة، تفيد بطقس غير مستقر على مناطق كل من : مكة المكرمة، والمدينة المنورة ،وتبوك.

وتشهد المناطق المذكورة هطولا للأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي لجريال السيول.

وأوضحت الهيئة أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.