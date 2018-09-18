استشاري نفسي: زيادة المصروف المدرسي تؤذي الطفل

القاهرة(صدى):

أكد الدكتور استشاري نفسي مصري، أن المبالغة في إعداد الـ ” لانش بوكس ” للطفل، وزيادة المصروف المدرسي، بدافع الحب والعطاء من قبل الأسرة ، قد تؤذي الطفل بشكل كبير.

وأوضح الاستشاري محمد هاني، أن هناك بعض التصرفات التي يمكن أن يفعلها كلا من الام والاب من دافع الحب، ولكنها تسبب للطفل تشويها في سلوكياته أثناء فترة تقويمه، مما يؤثر عليه عند الكبر، وحتى خلال معاملته مع أصدقائه.

وعدد الاستشاري أبرز هذه التصرفات، والتي منها، زيادة المصروف المدرسي بإعطاء الطفل مالا بكثرة، وإعطاء الطفل طعاما بشكل مبالغ وزائد عن حاجته، و شراء حلوى بشكل مبالغ أثناء الذهاب إلى المدرسة.

وأشار إلى أن هذه التصرفات السابق ذكرها يمكن ان تؤدي إلى بعض الأضرار للطفل، وظهور بعض السلوكيات الخطيرة عليه، وابرزها، التعالي، حيث سيشعر الطفل بأنه اكثر أهمية واعلى شأنا من زملائه، مما يجعله يتعالى عليهم.

وأكد الطبيب على أن الإعتدال في كل شئ أمر واجب، حيث أن الأطفال في هذه الفئة العمرية لا تترجم تصرفات أبائهم بالشكل الصحيح.