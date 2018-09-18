بالفيديو.. لحظة هروب جندي إسرائيلي بعد إصابته خلال فعاليات مسيرة العودة

القدس(صدى):

وثق مقطع فيديو تداوله الفلسطينيون، لحظة هروب جندي إسرائيلي بعد إصابته خلال فعالية المسير البحري ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار.

وهرب الجندي الإسرائيلي وسط هتافات من المتظاهرين الذين يلقون الحجارة على الجنود المتمركزين قرب بوابة زكيم البحرية شمال قطاع غزة.

يذكر أن الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، قد دعت المتظاهرين للمشاركة في فعاليات المسير البحري كل يوم اثنين، للضغط على إسرائيل من خلال عدة مخيمات منتشرة على الحدود مع قطاع غزة.