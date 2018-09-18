خسائر فادحة جديدة في صفوف الحوثي.. مصرع قيادي بارز و40 آخرين

فهمي محمد(صدى):

استمرارًا للخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد التي تتكبدها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، يوما بعد يوم، لقي قيادي حوثي بارز يدعى ” حسين جابر أحمد ” ،و 40 آخرين من ميليشيات الحوثي مصرعهم، أمس الاثنين، في مواجهات مع قوات اللواء الثالث/ عروبة بمنطقة مران في محافظة صعدة معقل الميليشيات الحوثية شمالي اليمن.

وكانت قوات اللواء الثالث/ عروبة قد حاصرت العناصر الحوثية في منطقة مران أثناء محاولتهم استعادة جثة جابر، ونفذت هجوماً كاسحاً عليهم أسفر عن مقتلهم كافة .

ولقي القيادي الذي يعد من القيادات الميدانية التي يعتمد عليها زعيم الحوثيين في المهام الصعبة ،مصرعه ومعه المسؤول المالي لعبد الملك الحوثي ،قرب قبر مؤسس المليشيا الحوثية حسين الحوثي.

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