نائب رئيس الهلال: يغادر الرؤساء ويبقى الزعيم شامخًا.. وهناك من يحاول الاصطياد في الماء العكر
علق نائب رئيس نادي الهلال فهد أحمد الراشد، على الجدل المثار منذ إقالة سامي الجابر من رئاسة الزعيم، قائلا : ” يغادر الرؤساء ويبقى الهلال شامخًا ما بقي التاريخ ، والهلال من مؤسسات الرياضة الكبرى في القارة ،رحل الكثير وسيرحل الكثير وسيبقى الكبير شامخًا بهيبته ” .
وأضاف : ” إدارة سامي الجابر أبرمت تعاقدات مهمه وكبيرة ، فلدينا أفضل مدرب في الدوري ،ولدينا أفضل مهاجم بالأرقام ،كما تعاقدنا مع كاريلو النجم المونديالي الكبير ،وعمر عبدالرحمن الغني عن التعريف ، هذه النجاحات لايمكن لأي ناقد متابع موضوعي أن يتجاوزه ” ، بحسب الرياضية.
وتابع : ” إدارة سامي الجابر عملت بجهد وإجتهاد ،ومن يعمل لا يخطئ ،وكرة القدم معقدة ،أحياناً تتخذ قرارت سليمة 100٪ ولكن نتيجة إحدى المباريات تأتي دون التوقع والعكس صحيح ” .
واستدرج قائلا : ” انتقدتنا الجماهير عن التعاقد مع جوميز والآن كذلك عند إعارة خربين ،الجماهير عاطفية جداً ،وهناك من يحاول الاصطياد في الماء العكر واقول لهم : مياه الهلال نقيه وصافيه ولا توجد لدينا مياه عكرة للاصطياد فيها ” .
وأعلن الراشد تبرعه خلال المرحلة المقبلة يصل الى 25 مليون ريال ، مضيفًا: ” اطمئن جماهير الهلال خلال عمل إدارتنا سنواصل حصد البطولات ” .
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