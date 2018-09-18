نائب رئيس الهلال: يغادر الرؤساء ويبقى الزعيم شامخًا.. وهناك من يحاول الاصطياد في الماء العكر

نواف السالم(صدى):

علق نائب رئيس نادي الهلال فهد أحمد الراشد، على الجدل المثار منذ إقالة سامي الجابر من رئاسة الزعيم، قائلا : ” يغادر الرؤساء ويبقى الهلال شامخًا ما بقي التاريخ ، والهلال من مؤسسات الرياضة الكبرى في القارة ،رحل الكثير وسيرحل الكثير وسيبقى الكبير شامخًا بهيبته ” .

وأضاف : ” إدارة سامي الجابر أبرمت تعاقدات مهمه وكبيرة ، فلدينا أفضل مدرب في الدوري ،ولدينا أفضل مهاجم بالأرقام ،كما تعاقدنا مع كاريلو النجم المونديالي الكبير ،وعمر عبدالرحمن الغني عن التعريف ، هذه النجاحات لايمكن لأي ناقد متابع موضوعي أن يتجاوزه ” ، بحسب الرياضية.

وتابع : ” إدارة سامي الجابر عملت بجهد وإجتهاد ،ومن يعمل لا يخطئ ،وكرة القدم معقدة ،أحياناً تتخذ قرارت سليمة 100٪ ولكن نتيجة إحدى المباريات تأتي دون التوقع والعكس صحيح ” .

واستدرج قائلا : ” انتقدتنا الجماهير عن التعاقد مع جوميز والآن كذلك عند إعارة خربين ،الجماهير عاطفية جداً ،وهناك من يحاول الاصطياد في الماء العكر واقول لهم : مياه الهلال نقيه وصافيه ولا توجد لدينا مياه عكرة للاصطياد فيها ” .

وأعلن الراشد تبرعه خلال المرحلة المقبلة يصل الى 25 مليون ريال ، مضيفًا: ” اطمئن جماهير الهلال خلال عمل إدارتنا سنواصل حصد البطولات ” .