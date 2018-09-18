بعد تسريب مقطع أثناء رقصها بالرياض.. لجين عمران تطالب بمنع الجوالات في الأعراس النسائية

أماني الغامدي(صدى):

استنكرت الإعلامية لجين عمران، تسريب مقطع فيديو لها خلال رقصها بأحد الأعراس في الرياض، معربة عن غضبها الشديد بعد التداول اللافت الذي حظي به الفيديو.

وعلقت عمران في تغريدات لها عبر ” تويتر ” قائلة : ” إنها رقصت في الحفلة بعد أن أبلغها أصحاب العرس بمنع التصوير، لتفاجئ بالمقطع المتداول ” ، واصفة من قامت بالتصوير بـ ” الوقحة ” .

ودعت عمران إلى منع إدخال الجوالات إلى صالات الأعراس النسائية لتجنب تكرار هكذا مواقف.

وقالت : ” في ظل إستهتار بعض المعازيم و عدم إحترامهم لخصوصية المناسبة كونها نسائية ،يدفعهم هالشي إلى إستباحة التصرف بشكل وقح و غير مسؤول، لذلك أنا مع منع الجوالات عند دخول عرس نسائي، واسترجاعه وقت المغادرة، كما يحصل في غالبية المناسبات النسائية الخاصة ” .

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