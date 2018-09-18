بالفيديو.. السند: إخفاء المرض من أنواع الصبر على المصيبة

عادل الحربي (صدى):

قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، إن إخفاء المرض يعد نوع من أنواع الصبر على المصيبة، وشكوى إلى الله وحده بهذا المصاب.

جاء ذلك خلال رد السند على حكم إخفاء مرض الزوجة عن الزوج في برنامج ” يستفتونك ” .

وأضاف السند : ” إن إخفاء المرض من باب الصبر والاحتساب، وأن يكون بينه وبين الله صبرًا واحتسابًا ” .

وتابع: ” يجب ألا يكون المرض له ضرر يتعدى به إلى غيره، كالأمراض المعدية، فهنا لا بد أن يخبر الإنسان مَن يخالطه؛ حتى لا تنتقل عدوى المرض إليهم ” .