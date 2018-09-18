عبدالرحمن بن مساعد يقصف جبهة بن جاسم: ” لو لم يخيب أبو سلمان أملك لخاب أملنا “

علي القحطاني (صدى):

رد الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الثلاثاء، على تصريحات وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، لقناة فرنسا 24 ،قاصفًا جبهته.

وقال بن مساعد في تغريدة له عبر ” تويتر” : ” حمد بن جاسم.. ثاني مسيري حكم قطر إلى الآن وهو من ثبت بالقطع أنه يضمر لنا الشر ويتآمر علينا ويسعى لتقسيم بلادنا وهز أمنها ،وتجويع جزء من شعبها بعد تقسيمها ” .

وأضاف في رده على تصريحات عراب الخراب القطري : ” بلسانه يقول أنه يشعر بخيبة أمل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ، نقول له :- لو لم يخيب أبو سلمان أملك لخاب أملنا ” .

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