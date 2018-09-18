إطلاق الشعار الجديد للنسخة الحالية من دوري المحترفين

طلال الغامدي(صدى):

أطلقت رابطة المحترفين، الشعار الجديد للنسخة الحالية من الدوري السعودي.

ويتضح في الشعار تغيير الحروف التي تتوسطه من SPL إلى MBS وهي اختصار لمسمى دوري كأس محمد بن سلمان.

يذكر أن نظام الـTMS في الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، قد أصدر تقريرًا أعلن فيه أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تم تصنيفه في المركز السادس عالميًا في قيمة صفقات انتقال اللاعبين المحترفين.

وجاء الدوري السعودي سادسًا بعد الإنجليزي، الإسباني، الألماني، الإيطالي، الفرنسي، متجاوزًا دوريات عريقة مثل البلجيكي والبرتغالي.