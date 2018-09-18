أسرة ” رضيع أبو عريش ” تتخذ خطوة رسمية لمقاضاة ” الصحة “

تركي السالم(صدى):

استمرارا لمتابعة قضية الطفل ” منصور ” ضحية بتر ذراع قبل عام ، بمستشفى أبوعريش العام، وبعد تقرير صحة جازان الذي أكد على إدانة الأطباء، واتهامهم بمخالفة مزاولة المهنة ،تقدمت أسرة الطفل رسميًا بملف القضية إلى ديوان المظالم استعدادًا لمقاضاة الصحة.

واستندت الأسرة في دعواها المرفوعة في المظالم، إلى تقرير صحة جازان ،الذي أوضح أنه بعد دراسة ملف الشكوى تبين وجود تقصير من قِبل الفريق المعالج للطفل، يتمثل في عدم متابعة حالة الذراع بصفة دورية خلال فترة تنويمه.

وبذلك يكون قد خالف الطاقم نظام مزاولة المهن الصحية في مادته التاسعة التي تنص على أنه يجب أن يستهدف العمل الطبي دائمًا مصلحة المريض.