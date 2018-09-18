وفاة مسؤول نادي مصري بسبب هدف في مرمى فريقه

ماجد محمد(صدى):

تعرض رئيس لجنة النظام بنادي الاتحاد السكندري، إسماعيل متولي، لأزمة صحية بعد هدف نادي الإنتاج الحربي في فريق الاتحاد السكندري،أمس الأثنين، ثم لفظ أنفاسه الاخيرة.

وحاول زملاء المسؤول إنقاذه، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات القريبة من الاستاد، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى.

وانتهى لقاء الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي بتعادل الفريقين 1/1، ضمن مواجهات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.