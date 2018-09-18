بالفيديو.. شابان سعوديان يكسبان التحدي ويؤسسا مشروعهما الخاص

علي القحطاني(صدى):

سلَّط تقرير لقناة ” الإخبارية ” ، الضوء على شابيْن سعودييْن هما ” يوسف ، وفهد ” ، اللذيْن أسَّسا مشروعهما الخاص منذ قرابة شهرين، وذلك في إطار فرص العمل الحر التي أصبحت مهيأة للشباب في سوق العمل.

ويقوم الشابان في مشروعهما، بتحضير القهوة بمختلف أنواعها لخدمة زبائنهم، حيث يقول فهد السويح، إنهما واجها معوقات في البداية حيث كان التأسيس صعب.

وقال يوسف الخليوي، إنهما افتتحا المشروع منذ قرابة الشهرين، مضيفًا أن عندهما طموح بأن يفتتحا سلسلة محلات للقهوة في المستقبل.