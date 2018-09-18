للمجد والعلياء ياوطني

في يومنا الوطني 88 خفق قلبي فخرا وأعتزازا ونشوة بوطني الحبيب فبحثت عن كلمات ليست ككل الكلمات لأكتبها لوطني المملكة العربية السعودية في يوم ذكرى التوحيد والتأسيس بعد ملحمة البطولة التي قادها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ( طيب الله ثراه ) على مدى اثنين وثلاثين عاما . بعد ان عانت البلاد من ويلات الفرقة والحروب والشتات والعنصرية والفوضى .ففي يومنا الوطني نحتفل بهذه الذكرى الغالية لتكون نبراسا يقتدى به وتلاحم وتكاتف بين الراعي والرعية والمشاركة في خدمة وطننا والمحافظة على مكتسبات الوطن وثرواته والدفاع عن الوطن وحقوقه والوقوف صفا واحدا كالبنيان المرصوص في وجه كل من يحاول المساس بالوطن وأمنه وامانه وقيادته ومواطنيه . فكلنا عين ساهرة وحارسة وفطنه للوطن المعطاء الغالي ..

فالوطن مظلة يستظل بها ابناؤه فالحب الحقيقي للوطن قدوة ومسئولية وتفاعل . فاليوم الوطني ليس ذكرى فقط بل عهد ووعد ووفاء للوطن وقيادته ..

فوطننا السعودية أغلى وأطهر أرض ووطن . فللمجد والعلياء نفاخر ونبي ونصل برؤية وطنية تحقق الامال وترتقي بالوطن ومن عليه الي مراحل العليا والمجد .

فيحق لنا في يومنا الوطن أن نفتخر بالوطن وقيادته ومواطنيه بكافة أطيافهم ومناطقهم فالوطن جزء لايتجزء من الكيان والاسم .

نعم ونعم ياوطنا الغالي فوق هام السحب بأنجازاتك . ونعم نعم يحق لنا ان نفتخر إننا سعوديين دستورنا شرع الله .

في يومنا الوطني نفتخر بوطننا فللمجد والعلياء نفاخر ونفتخر ونكتب ونغني الفرح والسرور والبهجة في سنواته (88) من توحيده .

ياوطننا للمجد والعلياء بالعلم والفكر والرؤية الوطنية والقيادة الحكيمة .

ياوطننا للمجد والعلياء بجنود أبطال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فيعملون سدا منيعا كالبنيان المرصوص لحماية الوطن ونشر السلام والأمن والآمان والخير .

ياوطننا للمجد والعلياء وفوق هام السحب بمواطنيك المحبين لك وللقيادة ونعيش كأسرة واحده تحت شعار أغلى كلام لا اله إلا الله محمدا رسول الله .

ياوطننا للمجد والعلياء ونحن معك نفتخر ونفاخر ونبني فكل يوم لنا مجد فهنا مجد وهناك مجد نسارع اليه والي العلياء نرتقي ونصل وفوق هام السحب ياوطني الحبيب .

وكل عام وأنت الحب يا أغلى وطن ياوطن الأمن والأمان والاستقرار والنخوة والشجاعة والكرم والسلم والسلام والحب للمملكة العربية السعودية وطن الشموخ والفخر والمجد والعلياء .

وكل عام وقيادتنا والوطن والمواطن للمجد والعلياء