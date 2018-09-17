حنا جنودك ياوطن

حسين غازي(صدى):

تستعد مملكتنا الحبيبة ممثلة في قادتها الكرام وشعبها الوفي العظيم للإحتفال باليوم الوطني 88.

ولكن منذ أعوام عديدة وفرحتنا بهذا اليوم كأنها نفس المشهد المتكرر كل عام من ناحية الأعمال الغنائية التي تعبر عن فرحة هذا الشعب الوفي ، وكأننا أفلسنا شعريا وغنائيا وفنيا.

لماذا تتكرر أغنية (وطني الحبيب)وأغنية (فوق هام السحب) كل عام وكأنها أصبحت النشيد الوطني؟

بلادنا مزدحمة بالشعراء والفنانين والمثقفين وكلهم من حقهم المشاركة بأعمالهم في يوم الوطن، ويجب أن يرفع التقييد عن الحصرية لأشخاص معينين حتى أصبحوا كأنهم أكثر حبا من غيرهم لهذا الوطن.

رأيت عبر اليوتيوب أغنية وطنية جميلة جدا من كلمات الشاعر الكبير سلطان العاصي وأداء الفنان زيد إبراهيم وتوزيع الموسيقار محمد الخطيب وهي عمل مخصص لليوم الوطني ولكن للأسف أنها كغيرها من الأعمال الوطنية الحديثة لم يتم عرضها على الشاشة.

السؤال ههنا: لماذا كل هذا التهميش للجيل الجديد المتحمس؟ ولماذا نحب الرجوع للماضي ونهمش الحاضر ونتجاهل المستقبل؟

نحن الجيل الحاضر ويجب أن نضع بصمتنا الجديدة في كل مجال وفي كل محفل وطني.

تحيتي للشاعر سلطان العاصي وللفنان زيد ابراهيم وفريقه، وتحية لكل من عبر عن حبه للوطن من خلف الكواليس.